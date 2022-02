Alberto Balocco chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, patrimonio, vita privata, famiglia. E’ l’attuale presidente e amministratore delegato della celebre azienda dolciaria. Andiamo a scoprire qualcosa di più del suo privato.

Dove e quando è nato, età, famiglia la biografia di Alberto Balocco

Alberto Balocco è nato a Fossano, in provincia di Cuneo, nel 1966. Non conosciamo la data di nascita esatta, per cui potrebbe avere 55 o 56 anni. Non conosciamo inoltre il suo segno zodiacale.

Dagli anni novanta ha affiancato, insieme alla sorella Alessandra, il padre Aldo alla guida dell’azienda di famigia.

Moglie, figli, la vita privata di Alberto Balocco

Alberto Balocco è sposato, anche se non conosciamo l’identità della moglie. Di certo si sa che è napoletana. La coppia dovrebbe avere tre figli, ma questo si desume da un’intervista in cui Balocco si era definito “il quarto figlio” di sua moglie.

A Balocco piacciono windsurf, sci e barca a vela. I suoi gruppi musicali preferiti sono gli Heart Wind and Fire e i Pet Shop Boys. Ma ascolta anche gli artisti che piacciono ai suoi ragazzi, da Rihanna a Lmfao. Per quanto riguarda i libri, ama Frederick Forsyth, Ken Follet e Tom Clancy.

Storia della Balocco

Fondata a Fossano nel 1927, proprio di fronte al Castello degli Acaia, come pasticceria per dolci da Francesco Antonio Balocco. Due anni più tardi è aperta una seconda pasticceria nella centrale via Roma. Dopo la guerra è il figlio, Aldo Balocco, a occuparsi a 23 anni dell’attività e a trasformare il laboratorio di famiglia in attività industriale producendo dal 1948 panettoni, pandori, colombe pasquali, biscotti e wafer.

Nel 1970 la produzione, in costante aumento, viene spostata in via Santa Lucia in uno stabilimento di 70.000 metri quadrati. Nel 1975 va in onda il primo spot televisivo su Carosello, nel 1987 lo stabilimento viene ampliato.

Dagli anni novanta Aldo Balocco è affiancato nella guida dell’azienda dai due figli, Alessandra e Alberto. Aldo diventa presidente e Alberto (detto “Bebe”) amministratore delegato. Nel giugno 2010 Aldo Balocco viene nominato Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

I prodotti sono distribuiti soprattutto in Italia, Francia, Germania, Spagna, Albania, Egitto, Stati Uniti, e complessivamente l’export della Balocco, che costituisce il 14% delle vendite, avviene in una settantina di paesi. Nel 2017 i ricavi hanno toccato 185 milioni di euro, triplicando negli ultimi 12 anni.

Il patrimonio di Alberto Balocco

Naturalmente non siamo a conoscenza del patrimonio personale di Alberto Balocco, ma nel 2017 la Balocco arriva a realizzare un giro d’affari di 185 milioni di euro, con un patrimonio netto di oltre 56 milioni di euro. Alberto Balocco è stato tra i 100 leader vincenti del 2019 dalla rivista Forbes.