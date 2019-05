Alberto Destrieri, è morto l’attore che interpretava la “Pinetta”

ROMA – E’ morto Alberto Destrieri. L’attore, diventato famoso per il personaggio “la Pinetta”, aveva 72 anni.

Destrieri impersonava la “Pinetta” de “I Legnanesi”, la compagnia teatrale che recita commedie in dialetto legnanese.

Il ricordo dei “Legnanesi“: “Ci sono notizie, nel nostro mondo colorato, spensierato e divertente, che non vorremmo mai dare. Alberto Destrieri, amatissima Pinetta, ci ha lasciati questo pomeriggio a 72 anni. Con profondo dolore e sincera commozione, perdiamo non solo un grande attore, ma anche e soprattutto un vero amico, colonna della compagnia de I Legnanesi. Ciao Alberto… Ciao Pinetta… i nostri applausi sono tutti per te”.