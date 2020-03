Alberto Mazzarini, ritrovato grazie a un controllo il cuoco 24enne

ROMA – Lo hanno ritrovato grazie a un controllo di routine per via dell’emergenza coronavirus. Si tratta di Alberto Mazzarini, il 24enne scomparso lo scorso 9 marzo a Roana, sull’altopiano di Asiago. Il giovane, quando è stato trovato, era in stato confusionale.

“Lo hanno fermato, era confuso – dice il padre a il Messaggero – hanno fatto una verifica fotografica e lo hanno identificato portandolo in questura. Un ritrovamento fortuito alle 16 del pomeriggio di ieri. Ringraziamo il cielo che con l’emergenza ci siano molti più controlli e poche auto in strada. In caso contrario sarebbe stato molto più difficile poterlo rintracciare così presto”.

Il 24enne, padre di una bimba e cuoco, lo scorso 9 marzo si era allontanato con la sua macchina mentre la compagna non era a casa. Era stata proprio la compagna, Ilaria, a denunciarne la scomparsa.

Del caso si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto, dove mercoledì scorsa era intervenuta telefonicamente la cugina di Alberto, con uno straziante appello: “C’è la tua bambina a casa che ti cerca e ti chiama e sente la tua mancanza, come la sente la tua compagna e la sentiamo tutti. Siamo una famiglia, facci solo sapere che stai bene”.

Fonte: Il Gazzettino, Il Messaggero.