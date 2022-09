Albese con Cassano, 24enne morto in un incidente con la moto: non aveva la patente (foto ANSA) continua su: https://www.fanpage.it/milano/perde-il-controllo-della-moto-e-finisce-fuori-strada-morto-ragazzo-di-24-anni-non-aveva-la-patente/ https://www.fanpage.it/

Una giovane vita spezzata da un incidente stradale. E’ quanto avvenuto nella notte ad Albese con Cassano, in provincia di Como. Un ragazzo di 24 anni si trovava in sella ad una moto quando ne ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Il 24enne è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Incidente a Albese con Cassano, morto 24enne in moto

Sulla base dei primi accertamenti, sembrerebbe che il 24enne non avesse la patente. Nonostante questo, sarebbe però stato in sella a una Honda Hornet 600. Il ragazzo avrebbe poi perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada. La sua corsa si sarebbe conclusa con lo scontro con un palo della segnaletica stradale e poi contro un muro di una casa.

Sono stati subito allertati i soccorsi. L’agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto. Gli operatori sanitari sono arrivati con due ambulanze e un elicottero.

Il giovane morto dopo l’arrivo di ospedale

Il giovane, di cui non si conoscono le generalità, è stato trovato in condizioni gravissime ed è stato trasferito d’urgenza e in codice rosso all’ospedale di Erba. Purtroppo, a causa delle gravi ferite riportate, è morto poco dopo il suo arrivo.