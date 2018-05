ALBIGNASEGO (PADOVA) – Maxi tamponamento ad Albignasego, in provincia di Padova, nella notte tra sabato e domenica 20 maggio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Intorno alle 3 di notte un’auto guidata da un moldavo di 45 anni è piombata improvvisamente sulle auto sulla statale 16 all’altezza del semaforo di Ponte della Fabbrica.

L’uomo, che non si sarebbe accorto del semaforo rosso, ha causato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre macchine ferme sulla corsia in direzione di Battaglia Terme in attesa del semaforo verde. Nell’impatto sono rimaste ferite nove persone: i conducenti delle quattro auto tamponate e cinque passeggeri. Tutti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Padova e della Casa di cura di Abano Terme.

