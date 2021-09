Albinea (Reggio Emilia), cade da impalcatura e precipita per 10 metri: morto operaio 56enne (foto Ansa)

Cade da una impalcatura, precipita per dieci metri e muore. Ancora un morto sul lavoro, questa volta nella frazione di Borzano ad Albinea, nel Reggiano, dove – intorno alle 14 – un operaio edile 56enne è morto per le gravi lesioni riportate a seguito di una caduta da circa 10 metri d’altezza mentre stava lavorando alla manutenzione del tetto.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione del personale del Servizio Prevenzione e sicurezza della Medicina del Lavoro di Reggio Emilia intervenuto insieme Carabinieri di Albinea, l’uomo si trovava su una impalcatura quando, per cause ancora in corso di accertamento è precipitato al suolo.

I soccorsi

Il 56enne, caduto da un’altezza di circa 10 metri, è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto: nonostante i tentativi di rianimarlo non hanno potuto evitare la morte dell’uomo a causa delle gravi lesioni riportate a seguito della caduta. Sull’esatta dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti da parte del personale del Servizio Prevenzione e sicurezza della Medicina del Lavoro.