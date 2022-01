Albino (Bergamo), ha un malore e la sigaretta le cade sul pigiama: 72enne muore bruciata

Ha un malore, la sigaretta le cade sul pigiama e in un attimo le fiamme sono divampate nell’appartamento. Una donna di 72 anni, Francesca Baglio, è morta bruciata oggi, mercoledì 5 gennaio, a Albino, in provincia di Bergamo.

Le prime ricostruzioni

La donna, di origini siciliane, da quarant’anni viveva nelle case popolari di via Sottocorna. La 72enne aveva tre figli, uno dei quali abitava con lei e stamattina era andato al lavoro.

La 72enne, come ricostruito dai Vigili del Fuoco, stava fumando seduta sul tavolo da cucina quando ha avuto un malore. A quel punto la sigaretta, caduta sul pigiama, ha provocato un vero e proprio incendio.

A dare l’allarme, come racconta il Corriere di Bergamo, è stata la sorella Concetta, che vive al piano superiore: le due donne erano molto legate e avevano scelto gli appartamenti in modo da stare vicine.

Il racconto della sorella

“Ero uscita la mattina presto e non c’erano problemi — racconta Concetta Baglio —. Intorno alle 9.15 ho sentito odore di fumo, sono uscita sul pianerottolo e ho visto del fumo nero, ho provato a chiamare i vicini per capire se qualcuno stesse bruciando qualcosa, poi, mentre uno di loro chiamava i pompieri, sono sceso a controllare mia sorella. La porta di casa non era chiusa a chiave, sono entrata, ho visto qualcosa che bruciava sul tavolo della cucina ma non ho capito cosa fosse”.