Alda D’Eusanio multata per la mascherina. La Guardia di Finanza: “Era integra” (Foto da video)

ROMA – La Guardia di Finanza risponde ad Alda D’Eusanio. e spiega che la mascherina della conduttrice tv (multata qualche giorno fa a Roma) era integra, e non rotta come sosteneva la D’Eusanio in un video.

La D’Eusanio nel video diceva di essere stata multata mentre prendeva un caffè al bar “per non aver indossato la mascherina correttamente”.

La stessa D’Eusanio sosteneva che l’elastico della mascherina fosse rotto e che quindi fosse quella la causa dell’inadempienza.

Ecco la nota della Guardia di Finanza, che pubblichiamo integralmente: