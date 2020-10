Aldo Manoiero è il barista di Catanzaro che riesce ad aggirare il Dpcm sulla chiusura dei locali.

Il bar di Aldo Manoiero chiude alle 24 ed appena 15 minuti dopo riapre. E il tutto nella piena legalità nonostante il Dpcm della scorsa settimana prescrivesse la chiusura di bar e ristoranti.

Aldo Manoiero e la falla nel Dpcm di Conte

Aldo Manoiero, titolare del Plaza Cafè nel quartiere Lido di Catanzaro, ha approfittato di una falla nel decreto. “Il decreto – ha spiegato Manoiero alla Gazzetta del Sud che ha pubblicato la storia – non dice quando si può riaprire”. E così, dopo l’entrata in vigore del provvedimento, il Plaza Caffè ha chiuso regolarmente alle 24 ma solo per 15 minuti.

L’apertura non è sfuggita alla polizia che ha subito fatto un controllo la sera stessa dell’entrata in vigore del Dpcm, ma il controllo si è concluso senza alcuna sanzione. “Il controllo lungo e accurato si è chiuso con la polizia che ha soltanto preso la mia dichiarazione”, ha detto l’imprenditore.

Il barista a Mattino Cinque

“Non ho ingannato nessuno, ho soltanto applicato la legge”. A parlare è Aldo Manoieri, il titolare del Bar Plaza Cafè a Catanzaro che a “Mattino Cinque” racconta come è riuscito ad aggirare il dpcm.

E sulle nuove misure attuate dal governo, il titolare del bar aperto h24 sottolinea: “Penso sia ridicolo, io non faccio movida – spiega Monoieri – io offro un servizio ai lavoratori notturni. Hanno generalizzato tutto in modo errato”, conclude. (Fonti: Ansa, Gazzetta del Sud e Mattino 5)