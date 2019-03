Blitz dice

Tav talpa scava sotto governo: se Tav si fa vien giù galleria elettorale M5S. Se non si fa, smotta Gran Traforo consenso Lega. Per non farla ci vuole una legge: niente numeri in Parlamento. Per farla non c’è un governo che possa. L’unica è votarci sopra, referendum. Votarci sopra di questi tempi: l’unica. Memento per chi non lo fa.