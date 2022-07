Un bimbo di 5 anni vagava scalzo, da solo, su una strada provinciale, in provincia di Alessandria. Il piccolo è stato salvato dai carabinieri dopo una segnalazione arrivata da un’automobilsta che aveva notato il bimbo mentre camminava su una strada molto trafficata.

Genitori lo lasciano da solo a casa, bimbo di 5 anni esce e vaga sulla provinciale

L’episodio è accaduto domenica, quando i carabinieri di Novi Ligure sono intervenuti lungo la Provinciale 180 riuscendo infine a intercettare il piccolo, un bimbo di soli 5 anni. Le forze dell’ordine hanno cercato di capire cosa fosse accaduto. Da quanto raccontato dal piccolo, era uscito di casa e si era incamminato sulla provinciale perché lasciato da solo a casa dai genitori. Il bimbo ha saputo rispondere ai militari dell’Arma, spiegando da dove venisse e il suo nome e così i carabinieri in poco tempo sono riusciti a individuare l’abitazione e poi a rintracciare i genitori.

Allertati i servizi sociali

I genitori hanno confermato di averlo lasciato da solo spiegando che erano andati a fare la spesa. Hanno spiegato di averlo lasciato in casa per poco tempo non pensando che potesse uscire da solo ma questo non ha risparmiato loro una denuncia a piede libero per abbandono di minore. È scattata anche una segnalazione ai servizi sociali che ora prenderanno in carico la famiglia. Si sta cercando di capire se l’episodio sia isolato o se fosse un modo di fare abituale dei genitori.