Alessandria, frontale tra due auto in via Pavia: muore Aldo Di Virgilio, un idraulico di 58 anni (foto Ansa)

Alessandria, gavissimo scontro frontale in via Pavia. E’ avvenuto la sera di martedì 19 aprile intorno alle 20: il bilancio è di un morto e di un ferito grave.

Alessandria, scontro frontale tra due auto: muore idraulico di 58 anni

A morire sul colpo è un idraulico di 58 anni. Aldo Di Virgilio, questo il nome dell’uomo, era alla guida di una Lancia Musa. Aldo era residente in via Gramsci ed era appassionato di teatro ed era un attore dilettante. Si è scontrato con un uomo di 35 anni che guidava una Bmw Cabrio. L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Frontale causato da un sorpasso azzardato

Sul luogo dell’incidente avvenuto nella zona della Cittadella è intervenuta la Polizia Municipale i Carabinieri e il 118. Per cause ancora da accertare, all’origine dello scontro ci sarebbe un sorpasso azzardato. L’incidente è avvenuto all’altezza di una rivendita di piastrelle.