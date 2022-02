Alessandria, intera famiglia no vax muore per il Covid: “Scrivevano che il Coronavirus non esiste” (foto Ansa)

Alessandria, famiglia no vax muore in ospedale. A darne la notizia è il consigliere comunale Carmine Passalacqua. Il primo a morire in ospedale è stato Massimo di 61 anni. “Scriveva che il virus non esiste” ha detto Passalacqua nel raccontare la triste vicenda.

Alessandria, intera famiglia No-vax uccisa dal Covid

Il consigliere era amico di questa famiglia. Nei giorni successivi hanno perso la vita anche il fratello minore Mario e il padre Giorgio di 86 anni. Anche loro positivi al Covid e non vaccinati.

“Sono rimasti le vedove e i figli”

“Sono rimasti le vedove e i figli” sottolinea Passalacqua nel giorno dei funerali di Giorgio. “Li conoscevo da tempo e sapevo come la pensassero. Inutilmente ho cercato di convincerlo della necessità di proteggere se stesso e gli altri. L’ultima volta, ancora, in occasione degli auguri di Natale. Ma non è servito”.

Cena tra No vax al ristorante

E in provincia di Alessandria, i Carabinieri hanno interrotto una maxi cena tra No vax in un ristorante. Tra i no vax c’erano anche i gestori dell’attività. Quando i Carabinieri hanno controllato se fossero state rispettate le norme anti Covid sono stati prima derisi e poi insultati. Anche i proprietari non hanno voluto collaborare con i militari per il controllo del Green Pass.