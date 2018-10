ALESSANDRIA – Due uomini non si sono fermati all’alt e hanno investito uno dei carabinieri prima di fuggire. E’ accaduto a un posto di blocco ad Alessandria e subito è scattata la caccia all’umo in tutta la provincia. Il maresciallo Vittorio Gasparini è rimasto ferito nell’investimento ed è stato soccorso e trasferito all’ospedale Santi Antonio e Biagio in codice giallo per le contusioni riportate.

Secondo la ricostruzione delle autorità, i due uomini sono arrivati in prossimità del posto di blocco a bordo di una Bmw sulla strada provinciale 31 del Monferrato. Gasparini ha intimato ai due uomini di scendere dall’auto, ma questi sono ripartiti a tutta velocità e l’hanno travolto. Ora gli investitori sono ricercati anche con l’ausilio di un elicottero. Le autorità non escludono che i due fossero impegnati in sopralluoghi nella zona finalizzati a mettere a segno alcuni furti.