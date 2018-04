ALESSANDRIA – Tentato omicidio ad Alessandria: un giovane marocchino di 33 anni, è stato trovato nella notte tra venerdì e sabato steso a terra nel piazzale del ristorante giapponese Keiko, in via Marengo, non lontano dal quartiere Borsalino.

L’uomo, riferisce La Stampa, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato una ferita alla testa causata da un colpo di arma da fuoco. L’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma la pallottola si sarebbe conficcata in un punto da cui è difficile estrarla. In ogni caso il paziente non è in pericolo di vita.

Sull’episodio indagano i carabinieri del reparto operativo, del nucleo radiomobile e della compagnia di Alessandria. Ricorda il quotidiano piemontese: