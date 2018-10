RAGUSA – Alessandro Fede è stato ritrovato da un conoscente a Sampieri, una frazione di Scicli. Il pizzaiolo di 28 anni scomparso da venerdì 26 ottobre dopo un incidente nel tratto stradale tra Scicli e Sampieri aveva una gamba rotta ed era in leggero stato confusionale.

Ora Alessandro è stato ricoverato nell’ospedale di Modica e ascoltato dai carabinieri di Pozzallo, che indagheranno per scoprire cosa sia accaduto negli ultimi quattro giorni all’uomo.

L’allarme era scattato lo scorso venerdì, quando dopo una visita in ospedale Fede ha avuto un incidente e si è persa ogni sua traccia. L’auto incidentata era stata ritrovata, ma non Alessandro. Familiari e amici avevano subito dato il via alle ricerche e proprio un conoscente lo ha ritrovato mentre vagava confuso.