ROMA – Inginocchiato nell’androne del condominio di via Francesco Brioschi 93, con le mani fasciate per le ferite, dopo quelle inferte a morte a Jessica Valentina Faoro. Nelle immagini diffuse in esclusiva da Chi l’ha visto? si vede Alessandro Garlaschi, tranviere di 39 anni, subito il fermo per l’uccisione della 19enne a Milano.

I Ris sono intenti a fotografare le mani dell’uomo che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe colpito la giovane alla stomaco e poi al petto. Il corpo della 19enne è stato ritrovato impacchettato nel cellophane e nascosto sotto il divano letto dell’appartamento di Garlaschi. L’uomo, poi, avrebbe tentato di far sparire il corpo. I carabinieri, infatti, hanno ritrovato il cadavere della ragazza per metà in un borsone con le gambe rotte, piegate e bruciate.

All’origine dell’omicidio – è la versione dell’uomo – non ci sarebbe stato un approccio sessuale ma un litigio per futili motivi che poi è degenerata. Gli agenti della Squadra mobile sottolineano che si tratta di un’unica versione impossibile da verificare.