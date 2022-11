Alessia Piperno è libera: rilasciata dall’Iran dopo l’arresto durante la festa di compleanno

Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Lo comunica Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito affinché Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata.

L’arresto di Alessia Piperno

La giovane, romana di 30 anni, era stata arrestata insieme ad altre 9 persone, un gruppetto di amici francesi, polacchi, svedesi e olandesi. Stavano festeggiando tutti insieme il compleanno di Alessia in un luogo in cui non avrebbero potuto farlo. Per questa ragione erano stati tutti arrestati a fine settembre. Alessia Piperno era arrivata a luglio in Iran dopo aver vissuto in giro per il mondo: Australia, Messico, India, Pakistan, Marocco, Honduras, Guatemala, Sri Lanka, El Salvador, Panama. La trentenne è una “nomade digitale”. I suoi social sono lo specchio dei suoi tanti viaggi. L’ultima foto pubblicata risale al 28 settembre e la ritrae con torta, candeline, palloncini, cappellini e amici per festeggiare i suoi trent’anni.

Il tweet di Giorgia Meloni

“Dopo un intenso lavoro diplomatico, oggi la nostra connazionale Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a riportare Alessia dai suoi familiari”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su Twitter.