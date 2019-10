Alessio Giannotta, ex calciatore del Taranto investito: caccia al pirata

ROMA – Alessio Giannotta, di 21 anni, ex calciatore della squadra del Taranto e attualmente in forza alla formazione lucana del Policoro, nella tarda serata di ieri, giovedì 10 ottobre, è stato investito mentre attraversava la strada da un’auto il cui conducente è fuggito senza fermarsi e prestare soccorso.

“L’incidente – racconta il Quotidiano di Puglia – è avvenuto nella tarda serata di ieri. Il giovane è stato investito dalla vettura che procedeva sul lungomare. Il conducente della macchina invece di fermarsi ha pigiato il piede sul pedale dell’acceleratore e si è allontanato”.

Sul posto, subito dopo l’incidente, sono intervenuti i sanitari del 118 e le pattuglie della Polizia Locale. Il giovane, trasportato in ospedale, ha riportato escoriazioni, contusioni e ferite su tutto il corpo, ma, secondo le prime informazioni, non è in pericolo di vita. I vigili urbani in queste ore hanno acquisito numerose testimonianze e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità del ‘pirata’ della strada. Nelle prossime ore gli investigatori passeranno al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di dare un volto al pirata della strada.

Fonte: Ansa, Il Quotidiano di Puglia.