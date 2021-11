Alessio Zangrilli: scomparsa del pugile, ritrovamento del cadavere, fidanzata, cellulare

Stasera, mercoledì 10 novembre, a Chi l’ha visto si parlerà anche di Alessio Zangrilli, il pugile di Roma scomparso e ritrovato morto nel Tevere.

La scomparsa

Alessio Zangrillo, 35 anni, era scomparso da San Basilio lo scorso 4 ottobre.

La fidanzata, Daniela, 46 anni, ha detto che negli ultimi giorni prima della scomparsa Alessio era strano:

“L’ultima volta l’ho visto è stato giovedì sera: era stressato. Si era stranito anche con me, perché per venire a casa mia doveva prendere due autobus, ci metteva un’ora. Gli sembrava tutto pesante, anche la boxe. Una settimana prima di scomparire aveva detto che voleva buttarsi dal balcone, poi mi ha detto gli era venuto in mente il padre e allora c’aveva ripensato”.

I due, poco prima della scomparsa, avevano litigato.

Una discussione come tante altre, dice la compagna:

“Ci siamo mandati dei messaggi, in cui abbiamo continuato a discutere. Poi l’ho risentito alle 14,30, si era tranquillizzato. Era a casa. Dopo è uscito e non abbiamo saputo più niente”.

Il ritrovamento del cadavere

Il corpo di Alessio è stato ritrovato nella mattinata di giovedì 4 novembre. Il cadavere, recuperato dai Vigili del Fuoco, è stato ritrovato all’altezza del Ponte Duca d’Aosta. Con sé il 35enne aveva solo i documenti.

Il telefono, infatti, non è stato ritrovato.