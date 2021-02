Alex Van Damme aggredito a Roma: l’ex attore, 44 anni, è stato colpito al volto e in altre parti del corpo, con un sanpietrino. E’ ora ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma con un trauma cranico.

L’aggressione è avvenuta la scorsa notte sul Lungotevere dei Cenci, all’altezza di piazza delle Cinque Scole. E’ stato lo stesso Van Damme poi a raggiungere i Carabinieri in servizio di vigilanza al ghetto ebraico e a chiedere aiuto. Sul posto sono quindi intervenuti anche i militari della Stazione Farnese che hanno poco dopo rintracciato il presunto aggressore, un cittadino iracheno di 40 anni.

Rinvenuti anche il sanpietrino e un coccio di bottiglia ancora intrisi di sangue. Da una prima ricostruzione sembra che a scatenare il diverbio tra i due siano state questioni economiche. Van Damme aveva probabilmente chiesto la restituzione di un prestito fatto all’iracheno in precedenza.

Van Damme ha riportato ferite alla bocca e al naso e traumi addominali e cervicali, con una prognosi di 21 giorni. Anche il 40enne iracheno è stato medicato per una lieve ferita alla mano, procuratasi durante l’aggressione. È stato poi arrestato con l’accusa di lesioni personali gravi e portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Alex Van Damme chi è l’ex attore aggredito a Roma

Van Damme fino a qualche anno fa ha recitato in diversi film nonché in serie tv come Carabinieri, Aria, Squadra Antimafia e Distretto di polizia e in spot pubblicitari.

Tra i ruoli principali interpretati al cinema si ricordano la partecipazione al film L’avvocato Guerrieri: testimone inconsapevole (2007) di Alberto Sironi. Nel 2000 ha inoltre lavorato con Roberto Meddi per la realizzazione del film Ponte Milvio dove ha interpretato la parte di Zahid.