Alfredino Rampi, svastiche sulla lapide al Verano: spunta il video con il vandalo in azione (foto Ansa)

La tomba del piccolo Alfredino sfregiata da un atto vandalico. Il Comune di Roma sta provvedendo a ripulire la lapide del bimbo, morto a sei anni in un pozzo di Vermicino, sfregiata nei giorni scorsi al Verano con undici svastiche. L’assessorato all’ambiente del Comune di Roma ha infatti contattato la famiglia Rampi per avere l’autorizzazione a togliere la lapide e procedere al restauro, per cui ci vorranno due o tre giorni. La lapide è stata quindi tolta dal Comune che la sta facendo restaurare.

Tomba Alfredino Rampi, il video che ha ripreso il vandalo in azione

Intanto spunta un video che mostra il vandalo in azione al Verano. Ne parla il Corriere della Sera. Si tratta di immagini fornite dalla videosorveglianza del cimitero. L’arco temporale è stato circoscritto e gli inquirenti hanno potuto vedere il vandalo in azione. Ora si sta lavorando alla sua identificazione e c’è ottimismo. Le indagini puntano ora anche a chiarire se il blitz sia stato compiuto in concomitanza con qualche ricorrenza della famiglia Rampi.

Il commento del Centro Alfredo Rampi

Per quelle undici svastiche, il Centro Alfredo Rampi ha espresso “incredulità e profondo sdegno” e vicinanza a Franca e Nando Rampi.