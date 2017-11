ROMA – “Una fake news mi ha rovinato la vita: ho venduto la mia attività, mi sono lasciato con mia moglie e sono senza lavoro”. Intervistato da Radio Cusano, Alfredo Mascheroni ha raccontato l’inferno in cui è piombato a maggio di quest’anno dopo la diffusione di una fake news che lo accusava di pedofilia.

“Una mattina esce una fake news su di me che dice che sarei un pedofilo. Da lì è successo di tutto: scritte sul mio bar, la gente non veniva più, i genitori non mandavano più i figli nella mia attività ed io sono stato costretto a venderla. Pensate che in tutto questo mi sono anche separato con mia moglie”.

Dopo la denuncia alla polizia postale, cosa è successo? “Facebook non risponde alle leggi dell’Italia e non è tenuto a rispondere alle richieste. Bisognerebbe agire per rogatorie internazionali”Ci sono state manifestazioni di vicinanza o solidarietà? “Non ho avuto nessun aiuto concreto in questa situazione. Ho avuto manifestazioni di vicinanza da parte anche di politici, come ad esempio Laura Boldrini, ma è stato solo un sostegno verbale. E’ facile per i politici, ma quando capita a chi non conta, non succede niente”.