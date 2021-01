Algero Corretini, aggredisce la compagna con una spranga. Arrestato l’influencer di “Fratellì”

Il rapper e influencer romano 24enne Algero Corretini, noto sui social come “Fratellì”, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti, lesioni e droga.

A dare l’allarme venerdì mattina, scrive l’Ansa, sarebbe stata la sua compagna, dopo una violenta aggressione nel corso della quale l’uomo avrebbe brandito una spranga ferendola gravemente. I militari, racconta l’agenzia Ansa, avrebbero accertato che i maltrattamenti sarebbero andati avanti da tempo.

Il 24enne, racconta l’Ansa, è stato rintracciato e bloccato dai carabinieri della stazione Ponte Galeria che nell’occasione lo avrebbero anche trovato in possesso di 45 grammi di marijuana.

Gravi le conseguenze per la compagna dello YouTuber. La donna sarebbe, infatti, rimasta ferita gravemente.

Racconta TgCom:

“La donna ha riportato la frattura della costole, un trauma cranico, la perforazione del timpano oltre a varie escoriazioni guaribili in 30 giorni. Il rapper, conosciuto anche come 1727Wrldstar, è diventato noto sul web per un video nel quale, guidando ad alta velocità nei pressi di Ponte Galeria, andava a sbattere contro un muretto. Quando è stato fermato dai carabinieri, era in possesso di 45 grammi di marijuana. E’ rinchiuso nel carcere di Rieti”.