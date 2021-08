Alghero, tassista ubriaco provoca incidente e scappa: carabinieri lo salvano dal linciaggio

Ad Alghero, in provincia di Sassari, la notte tra il 14 e il 15 agosto un tassista ubriaco ha provocato un incidente, poi è scappato senza prestare soccorso, prendendo una strada contromano. Il tassista prima ha centrato in pieno un’auto con alcune persone a bordo, poi ha svoltato in via Sfodelo, sul lungomare, ma ha perso il controllo della vettura, che è finita pericolosamente nella corsia di marcia opposta.

Il tassista salvato dal linciaggio della folla ad Alghero

Dopo l’incidente e dopo essersi fermato in seguito alla fuga e all’omissione di soccorso, il tassista ha rischiato il linciaggio della folla. Turisti e residenti presenti sul luogo dell’incidente infatti si sono avvicinati alla sua auto con l’intenzione di picchiarlo. Per sua fortuna lì vicino c’era una pattuglia dei carabinieri che hanno portato via il tassista.

L’uomo, di 38 anni, è stato successivamente portato in caserma e denunciato per guida i stato ebbrezza e omissione di soccorso.

La donna morta per un malore in mare ad Alghero

Sempre ad Alghero due giorni prima una donna ha avuto un malore in mare ed è annegata. La vittime è Maria Rosa Pisanu, sassarese, dell’età di 80 anni. Stava facendo il bagno nelle acque antistanti il lido di Alghero ma ha avuto un arresto cardiaco fulminante. Inutili gli immediati soccorsi.