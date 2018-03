ROMA – Alice Benvenuti è morta nelle scorse ore a soli 19 anni, strappata prematuramente alla famiglia e agli amici dopo oltre un anno di lotta contro il male. Come racconta La Nazione, la giovane, studentessa del liceo scientifico Vallisneri di Lucca e atleta di Volley, si è spenta martedì mattina in una stanza dell’ospedale Meyer di Firenze dove era sta ricoverata nelle settimane scorse per l’aggravarsi delle sue condizioni.

Una situazione clinica che l’aveva costretta anche a rinunciare a un concerto di Tiziano Ferro di cui era accanita fan. Lo stesso cantante, aggiornato sulla sua condizione, le aveva lasciato un videomessaggio di conforto. “Alice volevo mandarti un bacio. Purtroppo non sei venuta al concerto, perché so che non stai benissimo. Ti aspetto e intanto ti mando un grandissimo abbraccio” le aveva fatto sapere il cantante nel video che lei poi aveva rilanciato sui social ringraziandolo con queste parole: “Dico solo grazie, #unicograndeamore“.