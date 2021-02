Lo scorso ottobre un’auto l’ha investita mentre attraversava la strada. Alice, 17 anni di Foggia, dopo mesi di calvario e 10 interventi, non ce l’ha fatta: è morta ieri sera al policlinico Riuniti.

Le condizioni della ragazzina erano apparse da subito molto gravi. I medici hanno fatto il possibile, sottoponendo Alice a una decina di interventi per salvarle la vita. Ma dopo mesi di coma e problemi neurologici, il suo cuore ha ceduto.

Alice investita il 13 ottobre 2020

Era il 13 ottobre 2020 quando Alice, attraversando la strada in viale I Maggio a Foggia, è stata travolta da un’auto. Il conducente che l’aveva investiva si era fermato a prestarle i primi soccorsi.

Trasportata d’urgenza in ospedale, Alice era entrata in coma per il colpo subìto alla testa. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Poi un raggio di speranza: si era risvegliata dopo 16 giorni, ma la gioia dei familiari è stata brevissima.

A causa delle sue condizioni i medici avevano scelto di indurle nuovamente il coma. Da allora aveva subìto una decina di interventi.

Alice investita a Foggia, la raccolta fondi

Nelle ore immediatamente successive all’incidente, via Facebook, la madre Teresa aveva ringraziato un agente di polizia fuori servizio che aveva accudito sua figlia fino all’arrivo dell’ambulanza. Era stata anche avviata una raccolta fondi per trasportare la giovane vittima in un centro specializzato.

In meno di 24 ore erano stati raccolti 15mila euro, necessari per il trasporto in elicottero. Purtroppo però Alice era ancora troppo instabile per poter affrontare il viaggio.

I miglioramenti dell’ultimo periodo, lasciavano sperare in un processo di recupero: si pensava di poter utilizzare i soldi raccolti per la riabilitazione. Dopo l’ultimo intervento la situazione è però drammaticamente precipitata.