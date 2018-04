SAVONA – E’ sana e salva Alice Robin Cuvato, la giovane modella scomparsa scomparsa da Albisola Superiore, in provincia di Savona.

A dare la lieta novella è stato il papà Ivan dal suo profilo Facebook. Per 24 ore la famiglia Cuvato è stata in apprensione per Alice e il loro appello era stato rilanciato anche dalla trasmissione Chi l’ha visto?

Babi, come si fa chiamare la ragazza o Rama-Lila, sta bene e si trova in ospedale per accertamenti. La giovane, che sogna una carriera da modella e parla tre lingue fluentemente, aveva espresso l’intenzione di andare a Milano. La notte di martedì 11 aprile si è allontanata di casa, senza portare con sé i farmaci che assume giornalmente.

La paura dei genitori è cresciuta di ora in ora, dopo averla cercata invano da amici e parenti. “Grazie a tutti per l’interesse”, scrive ora papà Ivan felice di poter riabbracciare sua figlia.