di Veronica Nicosia

ROMA – Lunedì 25 marzo lo sciopero aereo di 4 ore indetto dai sindacati promette di provocare disagi ai viaggiatori. Alitalia ha messo in atto un piano per garantire ai passeggeri di partire in giornata, ma i voli cancellati sono già stati 97 su 550. Chi invece rinuncia al volo sarà rimborsato per il disservizio.

Lo sciopero è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo per chiedere che le compagnie aeree che operano negli aeroporti italiani abbiano il “contratto nazionale come riferimento minimo retributivo e normativo”. Lo stop è previsto dalla 10 alle 4 di lunedì 25 marzo e nella stessa fascia oraria è stato confermato anche lo sciopero Anpac e Anpav di piloti e assistenti di volo. I disagi interesseranno quindi tutti i viaggiatori con voli in partenza nella fascia dello stop, ad eccezione dei voli internazionali riportati nella comunicazione dell’Enac.

Alitalia ha messo a disposizione dei passeggeri un elenco in cui è possibile vedere quali sono i 97 voli cancellati e le informazioni utili per poter essere riprotetti su un altro volo in giornata oppure per essere rimborsati. La compagnia ha invitato i passeggeri a verificare dal sito di Alitalia lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. (Alitalia)