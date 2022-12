Concerto cancellato al Teatro La Fenice di Venezia per Valentina Lisitsa, la pianista di origine ucraina che ha espresso posizioni filo Putin. Il concerto, organizzato da Musikamera, doveva tenersi alle Sale Apollinee.

Concerto alla Fenice di Valentina Lisitsa annullato: è filo-Putin

A far saltare l’appuntamento la polemica scoppiata sui social dopo l’annuncio dell’evento. A decidere lo stop sono stati gli organizzatori.

“La musica e la cultura devono unire i popoli e non dividerli”, ha detto all’ANSA la presidente di Musikamera Sonia Finzi, precisando che la sua associazione si è sempre dichiarata super partes. Estraneo alla vicenda il teatro veneziano che prestava solo le sale.

Tutto è iniziato con un tweet di Mariia Kramarencko, riporta Il Corriere del Veneto. “Questa è Valentina Lisitsa e pare che stia per fare un concerto al prestigioso Teatro La Fenice di Venezia. È conosciuta per le sue posizioni pro Putin e ha perfino fatto un concerto in maggio nella Mariupol occupata”.

Quindi la presa di posizione netta anche se presa a malincuore. “Non eravamo a conoscenza del suo attivismo politico e delle polemiche che la coinvolgevano – ha aggiunto al Corriere del Veneto Sonia Finzi – sono molto rammaricata e in imbarazzo.

Abbiamo scritto alla pianista, le abbiamo detto che abbiamo ritenuto di rinviare il concerto in altri momenti in cui commenti e osservazioni nei suoi confronti potranno essere mossi esclusivamente da pensieri di carattere artistico e non politico”.

L’artista si è limitata a replicare a Musikamera che “la musica e l’arte sono al di sopra della politica”.