Allarme bomba al supermercato Conad di Avellino, ma non è vero: caccia all’autore del procurato allarme (Foto Ansa)

Falso allarme bomba in un supermercato Conad di Avellino. A far scattare la tensione è stata una telefonata anonima ai carabinieri nella quale si annunciava che alle ore 12 ci sarebbe stata una esplosione all’interno del supermercato di Contrada Chiaira.

Sul posto si sono precipitate le volanti di polizia e carabinieri che hanno fatto evacuare i dipendenti e i clienti che in quel momento affollavano l’ipermercato che si trova sulla Variante est di Avellino. Per precauzione sono stati sgomberati anche un palazzo nelle immediate vicinanze e il Conad di Atripalda.

Allarme bomba al Conad di Avellino, gli artificieri sul posto

Alle ore 12.50 sono giunti sul posto gli artificieri che dopo un’attenta perlustrazione hanno sgomberato il campo dalle preoccupazioni: nel supermercato non è stato trovato alcun ordigno e l’area è stata bonificata.

L’attività commerciale ha quindi riaperto al pubblico e l’orario odierno è stato prolungato per consentire ai clienti di effettuare gli acquisti prenatalizi. Le operazioni hanno determinato anche un forte rallentamento al traffico con la formazione di lunghe code.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Avellino che stanno cercando di risalire all’autore della telefonata. Intanto, è scattata la denuncia per procurato allarme.