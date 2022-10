Allarme topi a Roma, anche nelle case. Lo scrive il quotidiano la Repubblica in seguito al record di segnalazioni, oltre 400 negli ultimi due mesi, in alcuni casi con richieste di intervento urgente con tanto di “coda che spuntava dal water”.

L’invasione riguarda in particolare i quartieri di Termini, Tiburtina, Pigneto, Torpignattara e Trastevere. Danilo Lerani, rappresentante di una impresa di disinfestazione, spiega a Repubblica che a Roma vivono nascosti “più di 10 milioni di esemplari di topi nascosti” cioè “circa 3 individui per ogni abitante”.

I topi si sono abituati ai veleni

La situazione è critica anche perché i veleni che si comprano dal ferramenta non funzionano più: i topi sono ormai abituati perché i prodotti in commercio hanno principi attivi bassi. Per una efficace disinfestazione occorrono professionisti e ditte specializzate.

Per sconfiggere una colonia di topi, “ci vogliono 4-5 giorni – spiegano gli esperti – Così la colonia diminuisce perché gli esemplari più anziani collegano la morte dei loro simili non a quello che hanno mangiato ma al posto. Quindi tendono ad allontanarsi, un po’ muoiono e un po’ si allontanano”.

Topi a Roma, da maggio a ottobre il periodo più critico

Daniele Lattanzi, di Prontointerventoh24, spiega sempre a Repubblica che il periodo da maggio a ottobre è quello in cui i topi circolano di più, mentre d’inverno, essendo mammiferi, faticano a lasciare le loro tane. L’estate, con meno piogge, si muovono con facilità.

“Oppure quando le fogne sono intasate, risalgono le tubature e arrivano nelle abitazioni”, prosegue. E qui il dato più raccapricciante: non sono rare le segnalazioni e le chiamate in cui viene chiesto un intervento per un topo risalito dalla tazza del water.

Forse dovresti anche sapere che…