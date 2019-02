BELLUNO – Due sciatori sono rimasti feriti, per fortuna in modo lieve, in uno scontro tra cabine sulla ovovia di Alleghe (Belluno), in località Col dei baldi-Piani di Pezzé, presso il comprensorio sciistico del Civetta.

Mercoledì 13 febbraio intorno a mezzogiorno la cabina presso la stazione di arrivo a monte si è bloccata, e la cabina che la seguiva è finita per scontrarsi con questa. Nella collisione gli sciatori a bordo della cabina più a valle sono rimasti leggermente feriti. I due hanno però rifiutato le cure mediche e si sono allontanati da soli.

Sul posto sono intervenuti i militari sciatori della stazione carabinieri di Caprile Bellunese, in servizio di vigilanza e soccorso in quel comprensorio, e gli addetti agli impianti di risalita. La ovovia è tornata in funzione una ventina di minuti dopo.