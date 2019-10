Blitz dice

Trump incredibile ma autentico Trump: i curdi non ci hanno aiutato in Normandia…L’ha detto davvero. Già, con chi stavano i curdi nella guerra civile americana? Mica c’erano, si facevano i fatti loro. Quindi ora si becchino i turchi, non son fatti nostri. A proposito, quello di Erdogan all’Europa non è minaccia, è ricatto.