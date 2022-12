Allerta maltempo al Sud, arrivano altri forti nubifragi: pericolo frane e allagamenti

E’ allerta maltempo nel Sud Italia: oggi attenzione ai nubifragi su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Qualche acquazzone è previsto anche su Campania, Molise ed Abruzzo. Un nuovo ciclone, il terzo il 7 giorni, porterà nuove pioggie intense. In Calabria, dove sono attesi 100 mm di pioggia in 24 ore, si registrano precipitazioni intense, vento forte ma anche neve sulle principali vette, e c’è un’ attenzione particolare a fiumi e torrenti, sorvegliati speciali. Ma l’attenzione è alta anche in Sicilia, Basilicata e Puglia.

Maltempo e allerta arancione

E’ in particolare allerta arancione anche in Salento e gialla nel resto della Puglia fino alle 20 di domani per rischio idrogeologico a causa di temporali e vento. Previste precipitazioni “da sparse a diffuse”. Mentre in Sardegna è arrivata la prima neve di stagione nel Nuorese. Il paese più vicino al Gennargentu, Fonni, oggi si è svegliato con le vette del Bruncuspina imbiancate. I fiocchi bianchi hanno fatto la loro comparsa sopra i 1400 metri nella notte quando le temperature sono scese intorno allo zero. In Basilicata una grande frana – con detriti e massi che hanno raggiunto il mare sottostante – si è staccata stamani, a Castrocucco di Maratea (Potenza), da un costone roccioso che sovrasta la strada statale 18, chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Weekend di pioggia

Il weekend – sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it – “porterà piogge diffuse su tutto lo Stivale: questa volta anche il Nord sarà raggiunto da precipitazioni importanti con tanta neve sulle Alpi, inizialmente anche a quote collinari. Sabato in particolare, precisa Tedici, è previsto “tempo invernale al Nord con neve fino ai 500-600 metri sulle Alpi e piogge sparse in pianura, tempo autunnale invece al Centrosud con piogge intense specie su Lazio e settori ionici; la prima domenica di dicembre, infine, vedrà la concentrazione delle piogge al Nord in un contesto più variabile e sulle regioni tirreniche, con diffusi ‘spiragli di sole’ finalmente tra Sicilia e Calabria”.

Forse dovresti anche sapere che…