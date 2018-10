ROMA – Dopo oltre 10mila chiamate per il maltempo a Roma e 100 interventi dei vigili del fuoco, la Protezione civile ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti all’indispensabile. Le forti raffiche di vento e la pioggia hanno provocato caduta di alberi e incidenti in tutta la Capitale. Danni anche sul litorale romano.

Sul canale Twitter di Roma Capitale si legge: “La Protezione Civile di Roma Capitale chiede di limitare gli spostamenti all’indispensabile. In considerazione del possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche delle prossime ore e per favorire la circolazione dei mezzi di soccorso”.

Sono circa 10mila da mezzanotte le chiamate arrivate al NUE 112 di Roma, di cui una grossa parte per richieste di interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti o cornicioni pericolanti. Secondo quanto si è appreso, sono state circa 3mila le chiamate inoltrate agli enti competenti mentre le altre filtrate perché duplicati o interventi minori. Potenziato il numero degli operatori per far fronte alla situazione.

Sono oltre 100 gli interventi effettuati da stamattina dai vigili del fuoco di Roma per alberi e rami caduti o pericolanti, coperture divelte, intonaci, tegole, pali e cartelloni caduti. Si tratta dell’80% degli oltre 140 effettuati finora. Al momento l”impianto di soccorso dei pompieri romani è stato potenziato. Le zone coinvolte oltre al centro della città sono soprattutto zona sud est in particolare Tor Bella Monaca, la zona attorno alla città universitaria, dove sono caduti alberi su auto, Flaminia, Prenestina e Casilina.

L’intera linea A della metropolitana di Roma è stata riattivata. Lo comunica l’Atac precisando che resta comunque chiusa la stazione Baldo degli Ubaldi. L’azienda del trasporto pubblico capitolino consiglia di utilizzare la vicina stazione di Cornelia.