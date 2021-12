Il maltempo torna sull’Italia: è in arrivo dal Nord Europa una perturbazione che porterà piogge e rovesci su tutto il Paese, in particolare sulle regioni tirreniche e sulla Campania in primis, spiegano gli esperti di 3bmeteo.

Allerta maltempo: piogge e rovesci con rischio allagamenti e frane

La depressione nord-atlantica porterà un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con piogge e rovesci intensi e abbondanti soprattutto tra basso Lazio e Campania, con conseguente rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici.

Gli esperti prevedono l’arrivo di neve abbondante sull’Appennino a partire dai 1400-1500 m, ma anche su Alpi e Dolomiti oltre i 700-1000 metri.

La pioggia bagnerà anche le regioni Adriatiche, soprattutto Marche, Abruzzo e Molise.

In parziale miglioramento la situazione meteo sulle regioni di Nord-Ovest grazie all’arrivo di correnti più asciutte e fredde da nord-ovest. Ma sulle Alpi di confine è attesa la neve. Tempo buono anche al Sud, con forti venti di libeccio che soffieranno anche sull’Appennino centro-meridionale.

Allerta maltempo: le previsioni meteo per venerdì

Venerdì la perturbazione passerà verso le regioni meridionali.

Il maltempo interesserà in particolare la Sicilia e le regioni Adriatiche con piogge e rovesci, anche temporaleschi, mentre grecale e tramontana faranno abbassare le temperature, con nevicate fino a quote collinari su Appennino marchigiano, umbro e abruzzese.

Sempre per venerdì è atteso tempo asciutto al Nord, con nebbia in Valpadana e neve sulle Alpi di confine.