Allerta meteo a Roma e nel Lazio domani 26 novembre, oggi primi fiocchi di neve intorno alla Capitale

Nevica in diverse zone del Lazio in una giornata di maltempo con rovesci intensi e fiocchi in quota. La neve è arrivata anche a Monte Livata, vicino a Roma, con il termometro che è sceso di diversi gradi. Imbiancata la località di Campo dell’Osso (Subiaco). Termometro vicino allo zero a Campocatino (Frosinone), dove stasera si registra un +1,7 gradi. Intanto è allerta gialla anche per domani, con rovesci di forte intensità specie nei bacini costieri a sud.

Maltempo, allerta gialla a Roma e nel Lazio per forti piogge

Domani, venerdì 26 novembre, ancora piogge di forte intensità a Roma e nel Lazio e allerta gialla su tutto il territorio regionale. Il maltempo colpirà soprattutto le zone costiere della provincia di Latina. A Roma sono previste precipitazioni, anche di forte intensità lungo tutto l’arco della giornata.

La Protezione civile del Lazio spiega che dal pomeriggio di domani e per le successive 12 ore, si prevedono sul Lazio: “Venti di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, dalla tarda mattinata di domani e per le successive 18-24 ore si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Le previsioni per domani a Roma

A Roma comincerà a piovere già nel corso della mattinata. Le precipitazioni saranno più intense intorno all’ora di pranzo e nel primo pomeriggio, quando è previsto un forte temporale. Le temperature saranno comprese tra gli 11 e i 13 gradi. Nella giornata di sabato 27 novembre, le temperature minime scenderanno intorno ai 10 gradi, ma sarà tra domenica e lunedì che potrebbe arrivare il primo vero freddo della stagione.