Allerta meteo a Roma e nel Lazio domani 3 novembre, maltempo e nubifragi: le previsioni

La Protezione Civile del Lazio ha diramato per domani 3 novembre, un’allerta meteo di colore giallo per gran parte della regione e di colore arancione per le zone del basso Lazio. A Roma prevista pioggia forte dalla tarda mattinata fino alla tarda serata, con precipitazioni particolarmente intense intorno all’ora di pranzo. Per quanto riguarda le temperature, a Roma scenderanno di qualche grado ma si manterranno comunque su valori medio alti.

Nubifragi nel Lazio, allerta arancione a Latina e Frosinone

Per domani, mercoledì 3 novembre, sono previste forti piogge e nubifragi soprattutto sul basso Lazio. Per quelle zone l’allerta maltempo diramata dalla Protezione civile del Lazio è di colore arancione. “Brusco peggioramento fin sulle regioni tirreniche con piogge e temporali anche intensi su Toscana, Lazio e Campania con rischio di nubifragi e criticità idro-geologiche, specie tra Frusinate e Pontino, in estensione al versante adriatico ma in forma più debole, ad eccezione di rovesci tra Abruzzo, Molise e Gargano”, spiegano gli esperti del sito 3BMeteo.

In arrivo il ciclone Poppea, maltempo su tutta l’Italia

Sull’Italia arriverà nelle prossime ore il ciclone Poppea, che porterà freddo e maltempo su tutte le regioni. “Il tempo tenderà a peggiorare vistosamente dalla Sardegna verso la Toscana e il Lazio, dove sono attesi locali nubifragi, per poi interessare il Nord con precipitazioni via via più diffuse e abbondanti”, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it