ROMA – Allerta meteo in tutta Italia per la nuova perturbazione in arrivo il 9 dicembre dall’Atlantico. La domenica del 10 dicembre il freddo polare porterà anche pioggia, neve e vento su tutto il Paese e si aprirà una nuova fase di maltempo.

A lanciare l’allerta meteo è il sito 3bmeteo.com con le previsioni per questo weekend e l’inizio della seconda settimana di dicembre:

“FORTE PERTURBAZIONE DOMENICA SERA – Dopo una tregua domenica arriverà la seconda perturbazione del Ponte dell’Immacolata e darà il vita ad una fase di maltempo che potrebbe risultare anche intensa. Saranno soprattutto le regioni settentrionali e le Tirreniche più interessate da piogge intense, venti forti e nevicate che, in un primo momento, interesseranno anche la Valpadana.

NEVE AL NORD – tra domenica sera e lunedì mattina deboli nevicate si avranno su gran parte del Nord, specie sui settori a Nord del Po. Sarà pioggia prevalente o pioggia mista a neve lungo le coste. Fiocchi inizialmente a quote medio-basse anche sulla Toscana ma in rapido rialzo. Lunedì invece dopo gli ultimi fiocchi in pianura su Nordovest e a fondovalle alpini l’aria mite innalzerà la quota neve portandola così in montagna dove sulle Alpi a quote alte sarà abbondante. In una prima fase non si esclude il fenomeno della pioggia ghiacciata tra basso Piemonte, vallate della Liguria ed Emilia occidentale, specie a ridosso dell’Appennino. In tal frangente su alcune Regioni saranno possibili forti piogge”.