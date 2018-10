ROMA – Lunedì 29 ottobre è il giorno dell’allerta meteo: i nubifragi previsti, uniti al forte vento, hanno creato un clima di allarme generale in tutta Italia. La situazione più critica nella prima mattina è nel Nord Est: l’autostrada A22 del Brennero è stata chiusa per precauzione, tra Vipiteno e Brennero, per il rischio di caduta di un traliccio dell’alta tensione nello stesso punto in cui ieri sera era caduta una frana. Scuole chiuse in tante altre zone d’Italia.

Venezia aspetta super-acqua alta, previsti 150 cm

E’ stata confermata stamane dal centro maree del Comune la previsione del picco massimo di alta marea di 150 centimetri sopra il medio mare, atteso a Venezia tra le 14 e le 14.30. Si tratta di una stima, sulla base della situazione meteo e dei modelli matematici, ma se la misura venisse raggiunta si tratterebbe di una delle più forti ‘acque alte’ della storia. Un episodio da ‘codice rosso’ (marea eccezionale) che comporta l’allagamento di buona parte del centro cittadino. Nell’archivio storico si contano solo cinque picchi di alta marea superiori al metro e 50: dopo il record di 194 cm della grande acqua alta del 1966, i 166 cm del dicembre 1979, i 158 cm del febbraio 1986, i 156 del dicembre 2008 e i 151 del novembre 1951. L’ultima acqua alta vicina ai 150 si era verificato l’11 novembre 2012, 149 centimetri.

Tromba d’aria a La Spezia, cadono container in porto. Sfollati a Monterosso

Tromba d’aria, grandine, pioggia torrenziale e mareggiata a La Spezia, con treni fermi dalle 9.30 per detriti che sono caduti sui binari. Allagamenti in molti Comuni dello Spezzino. Nel porto i container cadono sulle banchine per il forte vento. A Monterosso, alla Cinque Terre, i sottopassi sono allagati. Il sindaco Emanuele Moggia ha ordinato l’evacuazione di abitazioni e negozi ai piani terra e seminterrati del centro storico: i rivi sono al massimo della capienza. Monterosso è uno dei Comuni alluvionati nel 2011, quando alle Cinque Terre ci furono diversi morti.

Allagamento sull’A1, mezzi scortati

Mezzi scortati sull’A1 Milano-Bologna nel tratto tra Piacenza e il bivio per la diramazione Fiorenzuola a causa di un allagamento.

Fiume Po salito di 2,5 metri in 24 ore

Il livello idrometrico del fiume Po è già salito di oltre 2,5 metri nelle ultime 24 ore a causa delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di maltempo. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti effettuato questa mattina al Ponte della Becca, nel Pavese. Lo stato del principale fiume italiano è significativo, sottolinea la Coldiretti, delle difficoltà in cui si trovano anche altri fiumi e torrenti italiani, a partire dall’Adige al Brenta ma anche i corsi d’acqua minori dove è alto il livello di attenzione nelle campagne lungo gli argini per il rischio di esondazioni e allagamenti. Il maltempo, spiega la Coldiretti, si abbatte sull’Italia in un autunno secco in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano il rischio idrogeologico.

Bomba d’acqua a Follonica, a Gavorrano salta energia

Dopo una bomba d’acqua che ha interessato la zona Nord della provincia di Grosseto, si è completamente allagato il sottopasso del Cassarello a Follonica Est (Grosseto) mentre la zona di Filare, a Gavorrano (Grosseto) è senza energia elettrica a causa della caduta di alcuni alberi sulle linee elettriche. I tecnici E-distribuzione sono al lavoro per ripristinare il disservizio. Al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco. Sono 72, al momento, gli interventi in coda dei pompieri per alberi e rami caduti e cantine allagate. Si sta ancora lavorando per togliere gli alberi che si sono abbattuti sulle case a Punta Ala mentre la viabilità nella provinciale è stata ripristinata.

Alberi e rami caduti in strada a Roma.

Alberi e rami caduti in strada in diverse zone di Roma a causa del maltempo. Al momento è stata chiusa al traffico una corsia di via di Porta Maggiore come anche via Milano, nel centro storico, per la caduta di alberi e rami sulla carreggiata. In via della Tecnica all’Eur un albero è caduto su un’auto in sosta, fortunatamente senza provocare feriti. Rami e alberi in strada anche a via Pannoia a San Giovanni e su via di Brava.

Napoli, stop collegamenti marittimi con Capri, Ischia e Procida.

Capri è attualmente isolata a causa del maltempo. I collegamenti marittimi da Napoli e da Sorrento verso l’isola azzurra sono, infatti, interrotti da questa mattina per le proibitive condizioni meteo-marine. Stop sia ai mezzi di navigazione veloce che ai traghetti. Sull’isola soffia un forte vento di scirocco e il mare si presenta agitato.

Sono stati tutti sospesi i collegamenti tra Ischia e la terraferma. Oltre agli aliscafi, già fermi nei porti da ieri, anche le navi della Caremar e della Medmar sono rimaste attraccate in banchina per il forte vento di scirocco. Le compagnie di navigazione hanno effettuato solo le prime corse dirette a Napoli e viceversa, poi hanno fermato tutte le navi. Lo conferma il comandante della Guardia Costiera di Ischia, tenente di vascello Andrea Meloni.

A Ischia Porto, Barano, Serrara Fontana e Forio scuole chiuse stamattina. “A causa delle avverse condizioni meteo, che si prevede peggioreranno ulteriormente nelle prossime ore, abbiamo emesso una ordinanza che terrà chiusi i plessi scolastici per la giornata di oggi” il messaggio del sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino.

Grandinata ad Alghero, strade allagate nel Nuorese, tempeste di fulmini a Cagliari e Sassari.

Tempeste di fulmini, nella notte a Cagliari e all’alba a Sassari, una forte grandinata ad Alghero e un fiumiciattolo esondato a Fonni, nel Nuorese, dove la situazione è critica in alcune parti del paese. Il maltempo è arrivato in Sardegna con piogge, temporali e chicchi di grandine del diametro di una palla da tennis che hanno provocato alcuni danni alle auto in sosta. “Al momento stiamo valutando i danni, ma pare che ci siano solo vetri rotti e auto danneggiate: nessuna infrastruttura pubblica sembra abbia risentito della grandinata – dice all’ANSA il sindaco di Alghero, Mario Bruno – sono stati 15 minuti, dalle 7.15 alle 7.30, di apprensione.

La pioggia torrenziale caduta stanotte nel Nuorese ha creato danni e disagi sia a Fonni, in montagna, che a Siniscola, sulla costa. A Fonni un fiumiciattolo esondato ha provocato l’allagamento delle vie della parte bassa del paese che si sono trasformate nel letto di un fiume in piena, creando anche una situazione di pericolo. E’ stata la stessa sindaca, Daniela Falconi a darne notizia su Facebook. “La pioggia di stanotte anche se è durata meno di un’ora ha fatto non pochi danni sia in paese che in campagna – scrive – La situazione più problematica e pericolosa ce l’abbiamo nel rione Coleo tra via Papa Giovanni, Via Mannironi e le vie intorno dove non è la prima volta che succede ciò che si è verificato oggi. Abbiamo un problema serio con la raccolta delle acque (condotte vecchie e probabilmente rotte in più punti) che si riversano dalla parte alta del paese come se fossero un fiume in piena fino alle zone più basse del portandosi dietro detriti, fango e parte della strada”. “L’ufficio tecnico ha già effettuato i sopralluoghi e una prima stima degli interventi urgenti per mettere fine a questa situazione – ha aggiunto ancora la sindaca – Già nei prossimi giorni, dopo che il consiglio comunale destinerà le risorse si effettueranno i primi interventi che pian piano riguarderanno anche le altre zone del paese e le campagne”. Nel frattempo la pioggia torrenziale di stanotte ha creato disagi anche a Siniscola dove sono in corso vari interventi dei Vigili del fuoco per allagamenti nelle strade, dove l’acqua sta rendendo difficile il passaggio dei veicoli.

Nuove piogge e vento forte in Friuli-Venezia Giulia.

Nuove piogge abbondanti, con vento di Scirocco intenso su Alpi e Prealpi Carniche, dove entro mezzanotte dovrebbero cadere 250-300 mm nell’arco di 12/18 ore, mentre sulla bassa pianura e lungo la costa le piogge saranno intermittenti e più moderate, ma dove lo Scirocco soffierà in serata con raffiche superiori ai 100 km orari sulla costa e 150 km sulla zona montana in quota. E’ l’allerta meteo diffusa questa mattina dalla Protezione civile, il cui bollettino prevede il passaggio del fronte principale del maltempo dopo la mezzanotte, con piogge e temporali diffusi anche su pianura e costa e vento in rotazione a Libeccio e relativa attenuazione.

In nottata la situazione difficile si era attenuata, nonostante una instabilità atmosferica sull’ Isontino che ha causato la caduta di 75 mm di pioggia in 3 ore. Al momento vengono segnalati allagamenti a Fiumicello, Villa Vicentina, Sagrado; a Pordenone è stato chiuso un sottopasso ferroviario sulla SP70 mentre a San Leonardo alberi sono caduti sulla strada. Vengono monitorati i livelli dei fiumi Meduna e Tagliamento, che al momento sono stazionari. L’invaso di Ravedis sta laminando la piena del fiume Cellina; è stato superato il livello di guardia con conseguente attivazione del Servizio di Piena. Sulla zona costiera è prevista alta marea, con un primo picco in tarda mattinata e un secondo in tarda serata.

Chiuso il passo del Sempione.

E’ stato chiuso, per il maltempo, il passo del Sempione che collega l’Ossola al Canton Vallese. Le autorità svizzere hanno deciso di chiudere il valico (2000 metri di altitudine) a causa delle pessime previsioni meteo che prevedono per oggi neve e piogge abbondanti a cavallo tra il Vallese e le valli ossolane. Il traffico è interdetto per 24 ore, dalle 10 di stamattina sino alle 10 di domani. Nei Comuni del Verbano Cusio Ossola, in accordo con la Prefettura, sono state messe in allarme le squadre di Protezione civile.

Tromba d’aria in provincia di Taranto.

Una tromba d’aria si è abbattuta ieri sera a Manduria (Taranto) causando il cedimento del timpano (la superficie triangolare racchiusa nella cornice del frontone) della chiesa di San Michele Arcangelo. I detriti hanno danneggiato anche le insegne dei negozi e le auto in sosta. Per le forti raffiche di vento e la pioggia insistente sono caduti anche una ventina di alberi di pino in piazza Giovanni XXIII e sulla via per Oria. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Ingenti i danni e tanta paura per la popolazione. Sono crollati anche pezzi di balcone e cornicioni in diverse vie, massi caduti sulle auto, infrante vetrine, sradicate pensiline, allagamenti ovunque. Fino alla tarda serata di ieri si segnalava solo un ferito lieve.

Quattro famiglie sfollate a Genova.

Le piogge di questi giorni hanno provocato uno smottamento sotto il ponte dell’autostrada vicino a Staglieno, a Genova. Per questo quattro famiglie sono state sfollate. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci. Gli assistenti sociali del Comune stanno cercando una sistemazione.

Automobilisti bloccati in auto in provincia di Crotone.

Situazione difficile nel crotonese per il maltempo. Tutte le squadre ordinarie dei vari distaccamenti più squadre del comando di Crotone, con l’ausilio del personale fluviale con gommone, sono impegnate nel salvataggio di persone rimaste in auto invase dall’acqua in varie zone. La statale 107 è bloccata in zona bivio Altilia a Belvedere Spinello. Vari smottamenti di fango e acqua sulla sede stradale si sono verificati a Petilia Policastro, Casabona, Cirò Marina, Cirò Superiore.

Scuole chiuse.

Diverse amministrazioni hanno deciso per la chiusura delle scuole per lunedì, a partire da Roma dove la sindaca Virgina Raggi ha emesso un’ordinanza in tal senso per gli istituti di ogni ordine e grado. A Genova, Savona e in tutti i territori interessati dall’allerta rossa in Liguria le scuole non apriranno. Dove l’allerta è arancione spetterà ai sindaci decidere se chiudere o meno le scuole. Ad Alassio, una zona della provincia di Savona, dove l’allerta è arancione, il sindaco ha già deciso di chiudere le scuole. Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche a Vicenza e provincia domani e martedì. Lunedì istituti chiusi anche in sei comuni del Grossetano: anche nella provincia di Grosseto è infatti stata diramata per domani un’allerta arancione per forti temporali, vento e rischio idrogeologico e idraulico. I sindaci hanno pertanto deciso la chiusura delle scuole nei comuni di Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana, e Orbetello.

Scuole chiuse in tutto il Veneto domani, in previsione della fase più acuta dell’ondata di maltempo, che da già oggi ha colpito la regione. Lo comunica l’Unità di crisi istituita alla Protezione Civile regionale, che ha ricevuto dalle Prefetture del Veneto i decreti relativi alla chiusura degli istituti scolastici, e alla conseguente sospensione delle lezioni nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Rovigo, Padova.

Il prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pordenone per la giornata di lunedì a causa dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo sul Friuli Venezia Giulia in queste ore. La proposta di chiudere le scuole domani in alcune aree della regione era stata avanzata durante la riunione di oggi pomeriggio nella centrale operativa della Protezione civile regionale. Nell’area del pordenonese anche l’allerta meteo è “rossa”.