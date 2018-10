ROMA – Sale a nove il bilancio delle vittime del maltempo che ha investito l’Italia. I soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna morta a Dimaro, in Trentino, dove è esondato il torrente Meladrio.

Più di 7mila gli interventi compiuti dai Vigili del Fuoco chiamati da cittadini in difficoltà: per 3500 chiamate si è trattato di alberi caduti o pericolanti, la causa principale degli incidenti mortali. Vento record si è registrato in Liguria, con la punta massima a 180 chilometri orari rilevati dall’anemometro a Marina di Loano, nel savonese. Sempre sorvegliati speciali i fiumi, soprattutto in Veneto e Friuli, ma anche in Lombardia c’è allerta.

Morta donna in Trentino, è ottava vittima

La donna trovata morta era stata data per dispersa a seguito della frana caduta ieri sera nella zona di Campeggio di Dimaro. La vittima è rimasta intrappolata nella sua abitazione sommersa da una imponente colata di fango e sassi. Le avverse condizioni e l’impraticabilità della zona hanno reso particolarmente difficili le operazioni di intervento alle quali hanno concorso squadre di vigili del fuoco volontari con l’apporto del corpo permanente di Trento. Per liberare l’accesso alla casa, secondo quanto riferito dalla Protezione civile trentina – sono stati utilizzati escavatori che hanno permesso di ricavare un varco attraverso il quale i soccorritori hanno raggiunto l’interno della casa dove è stato trovato ormai senza vita il corpo della donna.

Aeroporto Genova chiuso per mareggiata

L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è chiuso a causa della mareggiata che ha portato detriti sulla pista rendendola impraticabile. Tutti i voli sono cancellati. Lo scalo resterà chiuso fino alle 14. Sono in corso verifiche tecniche e interventi sugli impianti. I passeggeri sono invitati a contattare le compagnie per riprogrammare i viaggi.

Portofino isolata, mare ha danneggiato provinciale

La mareggiata che ha investito con forza devastante il Golfo del Tigullio ha pesantemente danneggiato la strada provinciale per Portofino. La perla turistica del Tigullio è isolata. Il comune ha impedito il transito anche ai pedoni. Questa zona della provincia di Genova è ancora in allerta rossa fino alle 15, mentre l’allerta è arancione nell’entroterra di Genova e gialla nel resto della regione, ma la pioggia è praticamente scomparsa.

“La Strada Provinciale 227 per Portofino non esiste più. Il borgo è isolato. Si raggiunge solo dal mare se le condizioni meteo lo permettono. La violenza delle onde si è abbattuta con incredibile forza sulla panoramica che collega Santa Margherita Ligure con Portofino”. Lo dice il sindaco Matteo Viacava che per tutta la notte ha gestito l’emergenza”.

Tromba d’aria in Ossola, danni in alcuni paesi

Una tromba d’aria ha causato questa notte danni in Val d’Ossola. Dopo la pioggia torrenziale delle ore precedenti, un vento fortissimo ha segnato la notte colpendo soprattutto la città di Villadossola e la valle Antrona. Molte le piante cadute, soprattutto sulla superstrada 33 che collega Domodossola a Gravellona Toce, strada che stanotte è stata chiusa al traffico. A Villadossola dai tetti di alcune case sono volate via le tegole. In città le scuole oggi rimarranno chiuse. Anche la ferrovia Vigezzina che unisce Domodossola a Locarno (Svizzera) è stata chiusa per la caduta di un albero sulle rotaie. Il servizio rimarrà interrotto tutta la giornata.

Allagamenti e disagi, a Torino 160 interventi dei Vigili del fuoco

Sono stati oltre 160 gli interventi dei vigili del fuoco, la notte scorsa nel Torinese, a causa delle violenti piogge e delle forti raffiche di vento. A Torino, parte del controsoffitto di uno stabile in corso Grosseto, al civico 377, ha ceduto e ha ferito lievemente alcune persone che sono state trasportate al pronto soccorso. In via Baltimora, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio, è crollato un ponteggio. Il maltempo ha creato disagi in tutta la città: allagamenti, cartelli stradali e cartelloni pubblicitari divelti, decine di alberi precipitati in strada. In corso San Maurizio, all’angolo con via Sant’Ottavio, un ramo è caduto sui cavi del tram, creando problemi alla circolazione dei mezzi pubblici.

Vento lo getta sugli scogli, muore surfista a Cattolica

Un 63enne di San Giovanni in Marignano (Rimini) è morto ieri pomeriggio in mare per un incidente durante un’uscita in kitesurf. Secondo quanto ricostruito, era in mare a Cattolica e a causa delle fortissime raffiche di vento, è stato scagliato sulla scogliera. Per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima si chiamava Mario Deriu e, secondo quanto riporta la stampa locale, era una persona molto esperta. Sarebbe entrato in acqua mentre altri surfisti erano a riva. Secondo i testimoni ad un certo punto si sarebbe accorto che non c’erano le condizioni, ma, mentre stava rientrando, una violenta folata l’ha sollevato dall’acqua e l’ha gettato contro gli scogli. I compagni sono riusciti in fretta a recuperarlo, ma i soccorsi si sono rivelati inutili.

Voragine su Aurelia inghiotte auto nel Savonese

Voragine nell’Aurelia a Finale Ligure all’altezza della zona Malpasso, a causa della forte pioggia caduta ieri e durante la notte. Alle 5 di stamani è collassata una delle due carreggiate aprendo una voragine profonda 6 metri dentro la quale è finita una vettura. La donna che si trovava al volante è rimasta lievemente ferita. Soccorsa dai vigili del fuoco è stata trasferita sotto choc in ospedale.

Mareggiata distrugge diga del porto a Rapallo, decine di imbarcazioni alla deriva

Mareggiata e vento che ieri hanno flagellato la Liguria creando danni ovunque lungo il litorale, in particolare a Rapallo dove è crollata una parte della diga del porto Carlo Riva facendo strage di yacht, a Portofino e in molte tratte ferroviarie hanno perso forza. I porti, che erano stati chiusi, sono tornati operativi. Il vento, che aveva toccato punte di 180 km orari a Loano (Savona) e di 130 su Genova, ora ha raffiche di 80 km, ma solo in alcune zone. Le onde della mareggiata sono ancora alte, ma hanno meno forza. Il mare è stato devastante soprattutto nel Golfo del Tigullio. Il governatore Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone incontreranno i sindaci della zona a Rapallo alle 10 in piazza 4 Novembre.

Maltempo, in 23mila senza elettricità in Friuli-Venezia Giulia

Sono 23 mila le persone rimaste senza energia elettrica, decine le strade interrotte con un porte che presenta ‘criticità’ e c’è ancora grande attenzione al livello dei fiumi, con il picco di piena del fiume Tagliamento atteso a Latisana (Udine) per la tarda mattinata. E’ un primo bilancio, fatto dalla Protezione civile Fvg, dell’ ondata di maltempo che si è abbattuta sul Fvg, il cui fronte è passato in nottata con conseguente pausa nelle piogge e attenuazione del forte vento. Nella notte in monitoraggio e interventi hanno operato più di 200 volontari della protezione civile e sono attivi 15 Centri Operativi Comunali (COC). I valori di pioggia e vento registrati tra 27 e 29 Ottobre sono tra i più alti registrati negli ultimi trenta anni. E continua a piovere anche se in modo più intermittente e meno violento.

Si segnalano cadute di alberi nel capoluogo Udine, e poi a Farra d’Isonzo, Taipana, Budoia, Lusevera, Pulfero loc. Montefosca, Forni Avoltri, Meduno. A Ravascletto c’è stata una frana sulla strada statale; allagamenti a Sagrado. Sono poi 20.000 le utenze elettriche scollegate in Carnia e 3.000 nel pordenonese, le squadre di ‘edistribuzione’ riprenderanno stamani ad operare per ripristinare l’erogazione, come segnala la Protezione civile in una nota di questa mattina.

Il servizio di emergenza NUE112, ieri ha risposto a 2.697 chiamate, di cui 779 legate al maltempo. Per oggi è previsto cielo coperto, temporali – meno abbondanti – quota neve in abbassamento e vento ancora sostenuto. Domani dovrebbe tornare il bel tempo. Su alcune strade sono cadute frane e forte criticità mostra il ponte sul Degano (Comeglians).

Prosegue il Servizio di Piena sui fiumi Tagliamento, Meduna e Noncello da parte del Servizio Difesa del Suolo, che registra livelli alti ma in lieve diminuzione. Il picco di piena del Tagliamento è previsto a Latisana per la tarda mattinata di oggi ma la temuta evacuazione di migliaia di persone in caso di valori troppo alti, probabilmente non ci sarà. Ancora acqua alta a Grado.

Ancora disagi sul nodo ferroviario di Genova

Proseguono i disagi sul nodo ferroviario di Genova e nel Ponente ligure a causa dei danni provocati dal maltempo. Sui binari, la mareggiata ha portato detriti e il vento ha fatto cadere alberi che in alcuni casi hanno tranciato i cavi elettrici dell’alimentazione. E’ completamente interrotta la linea Genova-Sestri Levante. A Ponente, sulla linea da Albissola a Imperia si viaggia su un binario unico a senso alternato e con andatura a vista che limita il transito a 30 km orari. Le linee Genova-Milano, Genova-Torino e Genova-Acqui Terme sono percorribili ma con rallentamenti o limitazioni di percorso in arrivo nel nodo genovese.

Venezia, oggi prevista marea a 110 centimetri

Sono in netto miglioramento le previsioni relative ai rischi di acqua alta a Venezia per il maltempo. Il Centro maree del Comune prevede per oggi alle 15.30 un picco di 110 centimetri, quota che resterà invariata anche domani. La marea viene definita molto sostenuta, codice arancio.

Alto Adige, bambina ferita da sasso a Silandro

Una bambina è stata colpita e ferita da un sasso mentre viaggiava in auto a Silandro, in Val Venosta. L’incidente è avvenuto verso mezzanotte. La bimba è stata trasportata in ospedale e non è in pericolo di vita. A Rio Molino in valle Aurina, sempre nella notte, un uomo è stato colpito e ferito da un ramo di un albero caduto in paese. L’uomo è stato trasportato con ferite medie all’ospedale di Brunico.