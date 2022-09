Alluvione Marche, ricerche senza esito di Brunella Chiù tra cumuli e detriti del fiume Nevola

Perlustrazione a terra tra il fiume Nevola e gli argini tra grossi cumuli di detriti e legname, sommozzatori ancora nei laghetti in Passo Ripe di Trecastelli (Ancona) vicino alla zona dov’era stato trovato i corpo del piccolo Mattia Luconi, 8 anni, i cui funerali si svolgeranno domani alle ore 15 a Barbara (Ancona).

Ancora senza esito le ricerche dell’ultima dispersa dell’alluvione

Sono alcune delle ricerche mirate che i soccorritori di vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile, guardia di finanza e carabinieri hanno eseguito nell’11/a giornata di attività per recuperare l’ultima dispersa dell’alluvione avvenuta la sera del 15 settembre, Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara. Un’ondata improvvisa, dopo piogge molto intense ad Arcevia e Sassoferrato, aveva travolto l’hinterland senigalliese tra Castelleone di Suasa e Senigallia seminando danni e 12 morti.

I vigili del fuoco hanno anche ‘accompagnato’ i tecnici di Anas e Comune di Senigallia, con un gommone, a ispezionare la parte inferiore del ponte Garibaldi ancora chiuso al transito in città: il cavalcavia, in base alle verifiche, potrebbe essere presto aperto, per ora limitatamente ai pedoni e non ancora ai mezzi.

Il maltempo complica le ricerche

Le piogge dei giorni scorsi hanno reso difficoltose le attività delle squadre a terra in molte aree, a causa dell’acqua e del fango che si sono nuovamente accumulati: si continuano a setacciare zone limitrofe ai fiumi Nevola e Misa. Le ricerche si sono concentrate in particolare a Trecastelli e Corinaldo ma ancora nessuna traccia di Brunella, risucchiata dalla furia del fiume a Barbara e trascinata via con i figli Noemi, 17 anni, deceduta, e Simone, 23 anni, sopravvissuto. I soccorritori non smettono di cercarla e proseguiranno anche domani nelle attività: la sera si programmano le ricerche, in base alla mappatura gps ‘fornita’ dalle unità al lavoro sulle zone già battute, e poi la mattina si assegnano le zone di attività alle varie squadre.