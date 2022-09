Alluvione Marche, trovata la borsa di Brunella Chiù: la 56enne è dispersa dal 15 settembre

Dopo due settimane dall’alluvione che ha colpito la zona dell’entroterra di Ancona, è stata trovata la borsa di Brunella Chiù, la 56enne che risulta essere l’unica persona ancora dispersa. L’oggetto appartenuto alla donna, è stato trovato attorno alle 14:30 di oggi dai carabinieri di Senigallia con i cinofili dei carabinieri di Bologna, in zona Burello di Corinaldo (Ancona).

La borsa, che la donna aveva con sé quando l’auto è stata travolta dalla piena sotto la sua casa di Barbara, era a circa 200 metri dal luogo in cui il 20 settembre era stata ritrovata la carcassa del mezzo, una Bmw serie 1 bianca. La borsa era semi nascosta nel fango, vicino al torrente Nevola: dentro documenti personali ancona leggibili e denaro.

Le ricerche di Brunella Chiù

“Massima attenzione” da parte della protezione civile regionale delle Marche per le ricerche di Brunella Chiù, giunte ormai al quindicesimo giorno e ancora senza esito. Lo assicura l’assessore alla Protezione civile Stefano Aguzzi: “sono arrivati 40 gruppi di cinofili della Protezione civile e dei vigili del fuoco per accelerare il lavoro”.

Le ricerche procedono via terra e via acqua, lungo il fiume Nevola, anche ripercorrendo zone già visitate, dove ci sono punti difficilmente accessibili. Oggi si sono concentrate nel territorio di Corinaldo. La zona è sorvolata anche dai droni. A terra i vigili del fuoco stanno usando ruspe e mezzi di movimento terra per ‘demolire’ i cumuli di detriti lasciati dalla piena. Lungo i corsi d’acqua sono impegnati sommozzatori dei carabinieri, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco. Oltre 60 le persone impegnate a terra: 48 vigili del fuoco, 26 volontari di protezione civile. E ancora altri vigili del fuoco sono oggi al lavoro per liberare il ponte Garibaldi a Senigallia ostruito da tronchi, rami e detriti.

Domenica il funerale di Noemi Bartolucci

Domenica 2 febbraio sarà celebrato a Barbara il funerale della figlia di Brunella, Noemi Bartolucci, di 17 anni: erano state portate via insieme dall’onda di piena, mentre stavano cercando di spostare le auto sotto casa. Unico scampato il fratello maggiore di Noemi, Simone, che era riuscito ad aggrapparsi ad un albero.

