Alluvione nelle Marche, arrivano gli sciacalli: a Senigallia rubati anche trenini da collezione

Dopo l’alluvione che ha colpito le Marche sciacalli in azione a Senigallia, dove ci sono decine di sfollati a causa del maltempo. Varie segnalazioni, non solo di intrusi che si sono introdotti nelle case danneggiate e temporaneamente lasciate dai proprietari, ma anche persone che si sono presentate come dipendenti del Comune o volontari della Protezione civile. Oppure di altre associazioni con la scusa di fare controlli per i danni o di dare una mano a ripulire e rimettere a posto.

Sciacalli a Senigallia, rubati anche i trenini

Rubata a Senigallia anche una preziosa collezione di trenini in miniatura, una cinquantina di pezzi marcati Lima e Rivarossi, del valore di svariate migliaia di euro. Quando il proprietario se ne è accorto, si è rivolto ai carabinieri, ma ormai erano passati diversi giorni. Sempre i carabinieri sono riusciti a bloccare tre persone, residenti a Macerata. Avevano caricato su un furgone materiale vario preso dalle case abbandonate o dalla strada: ferro, mobili, attrezzature. Sono stati denunciati per gestione di rifiuti non autorizzata.

L’appello del sindaco

Intanto il sindaco Massimo Olivetti ha diramato un appello, anche sui social invitando i concittadini a “fare attenzione alle persone che chiedono di entrare in casa per verificare i danni” e a “comunicare alle forze dell’ordine qualsiasi richiesta in tal senso. Nessun ente ha dato incarico per svolgere questo tipo di sopralluoghi”, sottolinea.

Forse dovresti anche sapere che…