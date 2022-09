Alluvione nelle Marche, persone salvate da auto piene d’acqua a Sassoferrato

Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco ha salvato la vita a due persone rimaste intrappolate nell’automobile che era invasa dall’acqua e che subito dopo è stata trascinata via dalla forza dell’acqua del torrente Sanguerone, che ha anche spazzato via un ponte pedonale, nella zona tra Sassoferrato e Cerreto d’Esi.

Maltempo nelle Marche, la situazione a Sassoferrato

Strade trasformate in un fiume di fango, case allegate, auto trascinate per chilometri, persone salvate per un soffio nel comprensorio con oltre 60 interventi effettuati nel corso della notte e altri 160 da evadere per l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona. Alcune abitazioni sono rimaste isolate nei due Comuni, molte senza elettricità e alcune senz’acqua. Un bollettino drammatico a seguito della bomba d’acqua che si è abbattuta ieri, dal pomeriggio, in provincia di Ancona.

Le parole dei sindaci

“Il territorio è devastato, situazione problematica”, ripetono all’unisono i due sindaci, Maurizio Greci e David Grillini. Interi tratti di strada sono stati inghiottiti dalla furia delle acque, sono una decina le persone, rifugiatesi su alberi, soccorse dai vigili del fuoco, o rimaste bloccate per strada che sono state ospitate in strutture ricettive.