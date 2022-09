Alluvione nelle Marche, ritrovato lo zainetto del piccolo Mattia. Il padre: “È vivo, lo troveremo”

Proseguono le ricerche di Brunella Chiù e Mattia, il bambino di 8 anni, strappato dalle mani della madre, travolto dall’alluvione che ha devastato la zona dell’entroterra anconetano, nelle Marche. Ricerche ininterrotte da 72 ore, nel fango, in acqua e dal cielo con l’uso dei droni. Di entrambi i dispersi ci sono solo poche tracce.

Bambino disperso nell’alluvione: trovato lo zainetto

Parti dell’auto della 56enne di Barbara, una Bmw, sono stati rinvenuti a 6 km dalla sua abitazione, da cui stava fuggendo insieme alla figlia Noemi di 17 anni, ritrovata priva di vita. Del piccolo Mattia, invece, è stato ritrovato lo zainetto che indossava quando è stato trascinato via dal fiume tra Corinaldo e San Lorenzo in Campo.

Il papà di Mattia: “E’ vivo, lo troveremo”

Ad oggi sono 11 le vittime già identificate, ma all’appello mancano Mattia e Brunella. Il bimbo è stato portato via dalla furia dell’acqua dalle mani e sotto gli occhi della mamma, Silvia Mereu, ritrovata viva per miracolo, ma ferita e sotto choc, a circa due km dal punto d’impatto. Il padre del bimbo, Tiziano Luconi, in un’intervista alla Rai, ha raccontato di essere convinto che suo figlio è vivo, “magari aggrappato ad un albero e di volerlo ritrovare a costo di ribaltare ogni filo d’erba”.