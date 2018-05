TORINO – E’ precipitato in un torrente mentre girava un video in cui cercava di saltare il torrente della cascata Goja del Pis ad Almese, vicino Torino. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per Artur Cacciolari, giovane artista circense di 20 anni originario del Brasile, non c’è stato nulla da fare: è morto annegato. Inutili i soccorsi da parte degli amici che hanno assistito alla tragedia, i vigili del fuoco hanno impiegato 3 ore per recuperare il suo corpo.

Secondo la ricostruzione delle autorità, il giovane che era arrivato dal Brasile per seguire i corsi del Circo Vertiko a Torino e aveva trovato un ingaggio con la compagnia I Sonics, stava cercando di fare un video mentre saltava il torrente, ma vi è caduto dentro ed è stato trascinato dalla corrente fino alla cascata, precipitando per 14 metri nel lago sottostante. Il sito di Repubblica scrive: