BOLZANO – Tragico incidente in slittino la mattina di venerdì 28 febbraio sulla Alpe di Siusi, in Trentino Alto Adige. Un bambino di 6 anni, di nazionalità straniera, è stato ricoverato in ospedale in condizioni disperate dopo essere uscito di pista con lo slittino.

Inizialmente la dinamica non era chiara e sembrava fosse legata ad una caduta dalla seggiovia. Il bambino è stato trovato nei pressi della stazione a valle dell’impianto Panorama. Immediato il trasporto in elicottero all’ospedale San Maurizio di Bolzano.

Secondo quanto scrive il quotidiano online Il Dolomiti intorno alle 10 di mattina il piccolo stava affrontando la pista da slittino Panorama, considerata di difficoltà ”facile”. Ma ad un certo punto il bambino ha perso il controllo dello slittino ed è caduto rovinosamente a terra dopo aver sbattuto più volte.

Subito le persone che si trovavano sull’impianto hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori. Il piccolo è stato caricato in elicottero e portato all’ospedale di Bolzano. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e cercare di capire come possa essere avvenuto un tale incidente. (Fonti: Ansa, Il Dolomiti)