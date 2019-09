ALPIGNANO (TORINO) – Vanno ai funerali della madre e al ritorno trovano la casa della donna svaligiata. E’ accaduto ad Alpignano, in provincia di Torino.

I ladri, forse dopo aver letto il necrologio affisso in paese, hanno deciso di colpire l’appartamento della defunta in via Don Murialdo nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, proprio quando tutta la sua famiglia era in chiesa per i funerali.

A dare la notizia è stata la figlia della donna con un post su Facebook: “Ci tengo a portarvi a conoscenza di un fatto increscioso, consapevole che solo l’informazione e la solidarietà reciproca potrà combattere questo triste fenomeno che ieri io e la mia famiglia abbiamo dovuto vivere. Durante la cerimonia funebre di nostra madre, oltre alla nostra grave perdita, abbiamo dovuto subire l’oltraggio di trovare al rientro della sepoltura la casa di mia madre derubata delle sue cose più care: i suoi abiti gettati a terra, la nostra intimità violata. Questo non vuol essere uno sfogo emotivo, non c’è perdita maggiore di quella che abbiamo dovuto subire per la sua prematura dipartita. Ma voglio che sappiate che i tiletti per questi ladri non sono altro che offerte di lavoro con giorno e orario nel quale intervenire. Quindi non lasciate le case incustodite, né quella del defunto né quella dei loro vicini di casa perché subiranno anch’essi il premuroso intervento dei ladri”.

Sul furto sono in corso le indagini dei carabinieri di Alpignano, al lavoro per cercare di identificare i ladri. Del resto non si tratta di un caso nuovo: già in passato si sono verificati episodi analoghi in Italia, tanto che in provincia di Bergamo alcuni anni fa erano state lanciate dai cittadini le “ronde” durante i funerali.

Fonte: Torino Today